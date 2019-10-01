01 Ekim 2019, Salı

FENERBAHÇE

Yine Mesut Özil iddiası

Yine Mesut Özil iddiası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.10.2019

İngiliz gazetesi, 'ın, Mesut Özil'i ocak ayında kiralama kararı aldığını ve maaşının bir bölümünü ödemeye sıcak baktığını duyurdu.

İngiliz , 'ın, Mesut Özil'i ocak ayında kiralama kararı aldığını ve maaşının bir bölümünü ödemeye sıcak baktığını duyurdu. Radio Eklipse, 30 yaşındaki Türk yıldızın ABD ya da Çin'e gitmek istemediğini belirtirken, üst düzey bir kulüpten teklif almazsa Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iddia etti.

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