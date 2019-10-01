01 Ekim 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Yine Mesut Özil iddiası
Giriş Tarihi: 01.10.2019
İngiliz Daily Mirror gazetesi, Arsenal'ın, Mesut Özil'i ocak ayında kiralama kararı aldığını ve maaşının bir bölümünü ödemeye sıcak baktığını duyurdu.
İngiliz Daily Mirror, Arsenal'ın, Mesut Özil'i ocak ayında kiralama kararı aldığını ve maaşının bir bölümünü ödemeye sıcak baktığını duyurdu. Radio Eklipse, 30 yaşındaki Türk yıldızın ABD ya da Çin'e gitmek istemediğini belirtirken, üst düzey bir kulüpten teklif almazsa Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iddia etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"