Yine Mesut Özil iddiası

İngiliz Daily Mirror gazetesi, Arsenal'ın, Mesut Özil'i ocak ayında kiralama kararı aldığını ve maaşının bir bölümünü ödemeye sıcak baktığını duyurdu.

İngiliz Daily Mirror, Arsenal'ın, Mesut Özil'i ocak ayında kiralama kararı aldığını ve maaşının bir bölümünü ödemeye sıcak baktığını duyurdu. Radio Eklipse, 30 yaşındaki Türk yıldızın ABD ya da Çin'e gitmek istemediğini belirtirken, üst düzey bir kulüpten teklif almazsa Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iddia etti.