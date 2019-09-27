27 Eylül 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç kararı!

Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç kararı!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 Giriş Tarihi: 27.09.2019

, Başkanı 'un sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle aldığı 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL'lik para cezasını kaldırdı. Bu kararla sarı-lacivertlilerin başkanı, yarın oynanacak Galatasaray derbisini protokol tribününden takip edebilecek.

Türkiye Federasyonu () , Başkanı 'un 30 günlük hak mahrumiyeti ve 20 bin TL'lik para cezasını oy birliği ile kaldırdı.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe'nin, Başkanı ile ilgili 'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 1030'da Fenerbahçe vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Özge Tokarlı'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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