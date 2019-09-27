27 Eylül 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’ye ihtar

Fenerbahçe’ye ihtar
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.09.2019

Profesyonel 'nun (), kararlarından Fenerbahçe'ye ihtar çıktı. Kurul, Ankaragücü maçında yanıcı madde bulundurulmasından sarı-lacivertlileri ihtarla cezalandırdı.

Profesyonel 'nun (), kararlarından Fenerbahçe'ye ihtar çıktı. Kurul, Ankaragücü maçında yanıcı madde bulundurulmasından sarı-lacivertlileri ihtarla cezalandırdı. Bu arada kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle D ve E bloktaki taraftarların kartları bir maçlığına bloke edildi.

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