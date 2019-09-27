Profesyonel Disiplin Kurulu'nun (PFDK), kararlarından Fenerbahçe'ye ihtar çıktı. Kurul, Ankaragücü maçında yanıcı madde bulundurulmasından sarı-lacivertlileri ihtarla cezalandırdı.

Profesyonel Disiplin Kurulu'nun (PFDK), kararlarından Fenerbahçe'ye ihtar çıktı. Kurul, Ankaragücü maçında yanıcı madde bulundurulmasından sarı-lacivertlileri ihtarla cezalandırdı. Bu arada kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Spor Toto D ve E bloktaki taraftarların kartları bir maçlığına bloke edildi.