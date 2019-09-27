27 Eylül 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye müjde

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Derbi öncesi Fenerbahçe'ye müjde!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 Giriş Tarihi: 27.09.2019

'in 6. haftasında ile karşılaşacak olan hazırlıklarını tamamladı.

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