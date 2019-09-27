Volkan Demir: Açıklamalar hiçbir kulübe fayda sağlamıyor

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 günlük hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasını Gün Ortası programında değerlendirdi. Demir, "Ne Fatih Terim'in, ne Ali Koç'un ne de Mustafa Cengiz'in konuşmaları hiçbir kulübe fayda sağlamıyor" dedi.