27 Eylül 2019, Cuma
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Gürcan Bilgiç: Bu karar derbi öncesi algıların üstünü örter
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Gün Ortası programında Tahkim Kurulu'nun kararını değerlendirdi.
27.09.2019
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