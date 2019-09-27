27 Eylül 2019, Cuma

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Gürcan Bilgiç: Bu karar derbi öncesi algıların üstünü örter

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Gün Ortası programında Tahkim Kurulu'nun kararını değerlendirdi.
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