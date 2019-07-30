Bayern Münih - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerin de bulunduğı Audi Cup'taki ilk maçında Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Yeni transferlerin performansını ve takımın son durumunu merak eden sarı-lacivertli taraftarlar ise "Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Bayern Münih - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Bayern Münih - Fenerbahçe maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Avrupa devlerinin sahne alacağı Audi Cup, bugün başlıyor. Fenerbahçe'nin de yer alacağı bu önemli organizasyonda ilk maçlar bugün oynanacak. Sarı-lacivertliler, en üst düzey turnuvalardan biri olan Audi Cup'ta bugün ev sahibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Mücadele, 75 bin kapasiteli Allianz Arena'da oynanacak. Diğer maç saat 19.00'da Real Madrid ile Tottenham arasında

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2009'dan itibaren 5 kez düzenlenen turnuvayı B.Münih 3, Barcelona ve A. Madrid 1'er kez kazandı. Bu yılın katılımcıları da tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla seçilirken, organizasyonda önceki sezonlarda M. United, Boca Juniors, Milan, Internacional, M. City, Liverpool, Napoli ve Sao Paulo boy göstermişti. Kupada ilk günün kazananları, yarın final ve 3.'lük maçlarına çıkacak Beraberlik halinde direkt penaltı atışı olacak.

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Fenerbahçe arasında Audi Cup kapsamında oynanacak mücadele 30 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak ve D Smart'tan canlı yayınlanacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AUDI CUP KADROSU

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali, Abdülcebrail, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Zajc, Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Moses, Dirar, Alper Potuk, Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriç, Frey, Allahyar, Yusuf Tunç.

125 BİN TARAFTAR

İki gün sürecek turnuvayı 125 bin futbolseverin izlemesi bekleniyor. Organizasyonda bir bilet, 2 maç için de geçerli.

TAKIMLARIN DEĞERİ

Real Madrid: 1.1 milyar euro

Tottenham: 904 milyon euro

Bayern Münih: 757 milyon euro

Fenerbahçe: 68 milyon euro

GÜNEŞ TAKİPTE

Süper Lig takımlarının hazırlık maçları izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Audi Cup'ı da yerinde takip edecek. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe'nin de yer alacağı organizasyon için bugün Almanya'ya gidecek.