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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım oyuna devam edemedi
Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 Giriş Tarihi: 30.07.2019
Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ın ilk maçında Almanya devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin formda ismi Hasan Ali Kaldırım, mücadelenin 24. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Almanya'da düzenlenen ve Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerle Audi Cup'ta mücadele eden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Turnuvanın ilk maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, 24. dakikada sakatlanarak yerini Nabil Dirar'a bıraktı.
Öte yandan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Gnabry'de aynı dakikada sakatlanarak sahayı terk etti.
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