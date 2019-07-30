30 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım oyuna devam edemedi

F.Bahçe'de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 Giriş Tarihi: 30.07.2019

'da düzenlenen 'ın ilk maçında Almanya devi ile karşı karşıya gelen 'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin formda ismi , mücadelenin 24. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

'da düzenlenen ve , ve Tottenham gibi devlerle 'ta mücadele eden 'ye kötü haber geldi. Turnuvanın ilk maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertlilerde , 24. dakikada sakatlanarak yerini Nabil Dirar'a bıraktı.

Öte yandan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Gnabry'de aynı dakikada sakatlanarak sahayı terk etti.

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