Fenerbahçe'de transfer müjdesi! 3 bölgeye...

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertli taraftarlara transfer müjdesi geldi. Fenerbahçe savunmaya, orta sahaya ve hücum bölgesine oyuncu alacak..

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirdi. UEFA'dan gelen ceza ve Fener Ol kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, 3 bölgeye daha transfer yapılacağını duyurdu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

3 Temmuz'a Vefa Bey değindi, çok uzadı. Sabırsızlanıyoruz camia olarak. 13 hafta duruşulacak, bu kez ilk defa 3 duruşma üst üste olacak. Biz ancak dışarıdan takip edebiliyoruz, şov yapmadan, tribünlere oynamadan, konuyla yakınen ilgileniyoruz. İnşalllah sezon sonunda olumlu sonuçlanacaktır.

''ÇOK ŞÜKÜR UEFA'DAN MEN ÇIKMADI''

Fener Ol bizim kurşunlanmamızın yıldönümüydü, bu sebeple 4 Nisan'da başladık. UEFA yargı dairesinde çok şükür ki Avrupa'dan men çıkmadı. Çok önemli bir konudur, prestij konusudur. 2 milyon euro ceza yedik 23 oyuncu kısıtlaması geldi. Bunları tahmin ediyorduk zaten. Kulübümüz, çok ötede kalmasına rağmen olumlu bir sonuç olmuştur. UEFA bilmektedir ki, biz iyi niyetle var gücümüzle çalıştık. Fener Ol kampanyasına önem vermişlerdir, bununla beraber de bankalar birliğinde yeni yapılanma ve TFF'de ki yeni yapılanma ile olumlu sonuçlandı.

''FENER OL'MAYA DEVAM ETMELİYİZ''

Fener Ol kampanyası, küçük hissedarların sermaye arttırımına yüzde yüz katılımı, taraftarımızın katkısı buna etkili olmuştur. Bankara birliği demişken görüşmelerimiz devam ediyor, inşallah en kısa zamanda bu işi bitireceğiz. Gönül isterdi ki bu olmasın ama bu mali tablodan omuz omuza çıkarak daha sağlam kararlar alabiliriz. Bu sezon Fener ol için 200 milyon euro ayırmıştık, Ağustostan sonra yine gaza basacağız. Geçen sezon 41 bin kombine satmamıza rağmen Fener ol, yüzde 50 rakam olarak aşmıştır. Daha gidecek çok yolumuz var. Sıkıntılı bir yolculuk ama bunu hep beraber yapmak zorundayız. Fener Ol'maya devam etmeliyiz.

''DAHA ÇOK DESTEK TOPLANABİLİRDİ''

Sadece Acun Ilıcalı'nın yaptığı kampanyada 1.6 milyon sms atılmıştır. Katılım sayısına baktığınızda, tekil sayıya baktığınızda eşi benzeri olmayan bir katılımdır ama camiamızın potansiyelinin çok daha gerisindedir. Evet, rakamlar çok büyük, geçmişe bakarsanız muhteşem ama bu camiaya bakıldığında daha çok destek toplanabilirdi. İnşallah bugünler geçecek ve bir daha böyle birşey yaşamayacağız.

GALATASARAY GÖNDERMESİ

Rakiplerimizden birinin Başkanının kampanyamıza dil uzatması, kendi hocasıyla beraber konuşması üzmektedir. Biz tenhada da dışarıda da aynı kouşuyoruz. Biz, tazminat konusunu henüz geçmedik. Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu göreceksiniz. "Yok efendim mahkeme karar vermiş" de, siz doğru savunma yapmazsanız mahkeme aleyhinize karar verir.

''BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPACAĞIZ''

Hocamızın elinde iyi bir kadro var. O da çıkıp elinden geleni yapacak. Bu takımı şampiyon yapacağız. Mesajı alan alsın buradan.

KOÇ'TAN 4 TRANSFER MÜJDESİ...

Tamamen hocamızın istekleri ve arzuları doğrultusunda, sportif direktörümüzün istekleri doğrultusunda bir transfer politikası belirledik. Transfer daha bitmemiştir. 1 veya 2 stoper, 1 orta saha ve 1 forvet daha alacağız. Ancak bazı şartlar da var. Kolay değil...