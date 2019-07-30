Fenerbahçe taraftarından Ali Koç ve Ersun Yanal'a büyük tepki!

Fenerbahçe ile Bayern Münih yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel bir turnuva olan Audi Cup'ta karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin maçın başından sonuna kadar gösterdiği etkisiz performans, taraftarların büyük tepkisini çekti. Fenerbahçe taraftarı, sosyal medya üzerinden başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 30.07.2019 23:00 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 23:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





