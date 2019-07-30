30 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç ve Ersun Yanal'a büyük tepki!

Fenerbahçe ile Bayern Münih yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel bir turnuva olan Audi Cup'ta karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin maçın başından sonuna kadar gösterdiği etkisiz performans, taraftarların büyük tepkisini çekti. Fenerbahçe taraftarı, sosyal medya üzerinden başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 30.07.2019 23:00 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 23:04
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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç ve Ersun Yanal'a büyük tepki!

Fenerbahçeli taraftarlar Bayern Münih hezimeti sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi.

İşte o mesajlar...

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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç ve Ersun Yanal'a büyük tepki!
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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç ve Ersun Yanal'a büyük tepki!
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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç ve Ersun Yanal'a büyük tepki!
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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç ve Ersun Yanal'a büyük tepki!
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