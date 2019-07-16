Napoli başkanı Eljif Elmas transferini açıkladı
Napoli başkanı Aurelio de Laurentiis, Eljif Elmas transferi için küçük detyların kaldığını ve transferin bu hafta içinde açıklanacağını açıkladı.
Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Fenerbahçe'den Eljif Elmas transferinin büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı.
İtalyan basınına konuşan de Laurentiis, "Eljif Elmas transferi büyük ölçüde tamamlandı. Geriye sadece küçük detaylar kaldı. Bu hafta içinde bitecek ve sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
5 YILLIK İMZA ATACAK
Napoli'nin Eljif Elmas ile yıllık 1 milyon euro üzerinden 5 yıllık sözleşme imzalayacağı da öğrenildi.
İtalyan ekibi Napoli'nin talip olduğu 19 yaşındaki Makedon yıldız için 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
BONSERVİS REKORU
Ayrıca bonusların da katılımı ile Eljif'in bonservis bedelinin 18 milyon euroya çıkacağı ifade edildi. Bu transferle Fenerbahçe kulüp tarihinin de transfer rekoru kıracak.
Sarı-Lacivertli kulüp tarihinde bugüne kadarki en yüksek transfer geliri Mousa Sow'dan elde edildi. Senegalli oyuncu 2012'de Al Ahli'ye 16 milyon euro bedelle transfer olmuştu.
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