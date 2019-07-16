16 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Napoli başkanı Eljif Elmas transferini açıkladı

Eljif Elmas transferini açıkladılar!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 Giriş Tarihi: 16.07.2019

başkanı Aurelio de Laurentiis, transferi için küçük detyların kaldığını ve transferin bu hafta içinde açıklanacağını açıkladı.

Başkanı Aurelio de Laurentiis, 'den transferinin büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı.

İtalyan basınına konuşan de Laurentiis, "Eljif Elmas transferi büyük ölçüde tamamlandı. Geriye sadece küçük detaylar kaldı. Bu hafta içinde bitecek ve sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

5 YILLIK İMZA ATACAK

Napoli'nin Eljif Elmas ile yıllık 1 milyon euro üzerinden 5 yıllık sözleşme imzalayacağı da öğrenildi.

İtalyan ekibi Napoli'nin talip olduğu 19 yaşındaki Makedon yıldız için 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

BONSERVİS REKORU

Ayrıca bonusların da katılımı ile Eljif'in bonservis bedelinin 18 milyon euroya çıkacağı ifade edildi. Bu transferle Fenerbahçe kulüp tarihinin de rekoru kıracak.

Sarı-Lacivertli kulüp tarihinde bugüne kadarki en yüksek transfer geliri Mousa Sow'dan elde edildi. Senegalli oyuncu 2012'de Al Ahli'ye 16 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

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