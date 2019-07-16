16 Temmuz 2019, Salı

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Eljif Elmas'ın parasıyla gelecekler

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren Eljif Elmas'ın 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olması bekleniyor. Eljif'ten gelen parayı transfer için kullanmayı planlayan yönetim, Makedon yıldızın Napoli'ye transferinin ardından alacağı iki ismi belirledi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 12:22
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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Eljif Elmas'ın parasıyla gelecekler

Gelecek sezon şampiyon olarak 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Eljif Elmas'ın parasıyla gelecekler

Yaz transfer döneminde 7 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde gözler Eljif Elmas'a çevrildi...

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Eljif Elmas'ın parasıyla gelecekler

Makedon yıldızın Napoli'ye transferinin tamamlanması için gün sayan yönetim, transferin resmileşmesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın listesindeki oyuncuları takıma kazandırmak için harekete geçecek.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Eljif Elmas'ın parasıyla gelecekler

Kanarya ayrıca Miha Zajc ve Jailson'a da gelen teklifleri değerlendirerek hem FFP tehlikesinden uzaklaşmayı hem de transfer için ayrılan bütçeyi arttırmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Eljif Elmas'ın parasıyla gelecekler

İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeler...

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