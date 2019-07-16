Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Eljif Elmas'ın parasıyla gelecekler

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren Eljif Elmas'ın 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olması bekleniyor. Eljif'ten gelen parayı transfer için kullanmayı planlayan yönetim, Makedon yıldızın Napoli'ye transferinin ardından alacağı iki ismi belirledi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 12:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





