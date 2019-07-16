16 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Faruk Ilgaz kabri başında anıldı

Faruk Ilgaz kabri başında anıldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.07.2019

Kulübü'nün eski başkanlarından , vefatının 5. yılında kabri başında anıldı.

'nin eski başkanlarından , vefatının 5. yıldönümünde Sahrayıcedid Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ile Ilgaz ailesi katıldı. Törende merhum Faruk Ilgaz'ın ruhuna dualar okundu.

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