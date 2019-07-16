16 Temmuz 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Faruk Ilgaz kabri başında anıldı
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Faruk Ilgaz, vefatının 5. yılında kabri başında anıldı.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Faruk Ilgaz, vefatının 5. yıldönümünde Sahrayıcedid Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Anma törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ile Ilgaz ailesi katıldı. Törende merhum Faruk Ilgaz'ın ruhuna dualar okundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"