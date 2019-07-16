16 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe 5 isimle birden yollarını ayırdı!
SON DAKİKA... Fenerbahçe'de transfer harekatı sürerken beklenilen katkıyı sağlayamayan isimlerle de yollar ayrılıyor. Şu ana kadar, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, Tolga Ciğerci, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Yassine Benzia, Islam Slimani, Andre Ayew gibi isimlerle yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler 5 isimle daha yollarını ayırdığını duyurdu. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmeleri ve detaylar...
Giriş Tarihi: 16.07.2019 19:38
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