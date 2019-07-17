17 Temmuz 2019, Çarşamba
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İstenmeyen adam Benzia
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Büyük umutlarla kiralandığı geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşatan Benzia, istenmeyen adam oldu.
Bonservisinin bulunduğu Lille'in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Cezayirli oyuncunun, Olympiakos'a önerildiği kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcunun Yunan ekibine kiralanabileceği ifade edildi.
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