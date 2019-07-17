17 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

İstenmeyen adam Benzia

İstenmeyen adam Benzia
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.07.2019

Büyük umutlarla kiralandığı geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşatan , oldu.

Bonservisinin bulunduğu Lille'in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Cezayirli oyuncunun, 'a önerildiği kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcunun Yunan ekibine kiralanabileceği ifade edildi.
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