10 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 Giriş Tarihi: 10.07.2019

resmi internet sitesinden 'de forma giyen yıldız oyuncu 'le ilgili bir açıklama yayınladı.

, son günlerde çıkan iddiaları sonrası resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

"Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.

Ancak Fenerbahçe'mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.

Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran'da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Ada basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe... ADA BASININDAN FLAŞ İDDİA! MESUT ÖZİL VE FENERBAHÇE...
Bu daha yarısıymış... Fenerbahçede transfer şova devam! İşte gelmesi beklenenler BU DAHA YARISIYMIŞ... FENERBAHÇE'DE TRANSFER ŞOVA DEVAM! İŞTE GELMESİ BEKLENENLER

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