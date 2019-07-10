Kjaer'de geri sayım
Kabus gibi geçen sezonun ardından 'rüya takımı' kurmak F.Bahçe hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor.
Kanarya eski stoperi Simon Kjaer'in peşine düştü. Çubuklu formayı taşıdığı dönemde tribünlerin adını haykırdığı isimlerden biri olan Danimarkalı stoper için Sevilla ile görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe, 30 yaşındaki eski oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. İspanyol kulübünün de buna sıcak baktığı kaydedildi. Sadece rakamlar üzerinden pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Kjaer de kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istiyor.
SEVILLA'DA GÖZDEN DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin bu transferde en büyük şansı Simon Kjaer'in Sevilla'da gözden düşmesi oldu. Danimarkalı savunmacı, sezona 7 stoperle giren İspanyol ekibinde geri plana düştü. Teknik direktör Julen Lopetegui, 30 yaşındaki stoperi as takımda düşünmüyor. Aklı İstanbul'da olan Simon Kjaer de Sevilla'nın sportif direktörü Monchi ile görüşerek sarı-lacivertlilere transferi için kolaylık istedi.
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