10 Temmuz 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ada basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de Mesut Özil bombası! Sarı-lacivertli taraftarlarların heyecanla beklediği Mesut Özil transferinde flaş gelişme... Fenerbahçe'nin imkansız olarak gözüken Mesut Özil transferinde İngiliz basınından gündem yaratacak bir iddia geldi. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 09.07.2019 23:25 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 00:24
- 1
- 30
- 2
- 30
- 3
- 30
- 4
- 30
- 5
- 30
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"