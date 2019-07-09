10 Temmuz 2019, Çarşamba

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Ada basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de Mesut Özil bombası! Sarı-lacivertli taraftarlarların heyecanla beklediği Mesut Özil transferinde flaş gelişme... Fenerbahçe'nin imkansız olarak gözüken Mesut Özil transferinde İngiliz basınından gündem yaratacak bir iddia geldi. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 23:25 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 00:24
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Ada basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor.

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Ada basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için birçok yıldız isim ile nabız yokluyor.

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Ada basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Listenin bir numarasında ise dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil var...

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Ada basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Fenerbahçeli taraftarlar da her gün sosyal medya hesabından yıldız futbolcuyu mesaj yağmuruna tutuyor.

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Ada basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...


İngiliz Sky Sports yayınında Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kiralamak istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İşte detaylar...

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