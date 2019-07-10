10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Eljif Elmas'ın adı transferde birçok Avrupa kulübüyle anılıyor.
Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 Giriş Tarihi: 10.07.2019
Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için İstanbul'a geldi.
Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a gelen Eljif, burada basın mensuplarıyla sohbet etti.
Transferiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Eljif, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım." ifadesini kullandı.
Eljif Elmas'ın adı transferde birçok Avrupa kulübüyle anılıyor.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI
Eljif Elmas, bu sabah yaptığı paylaşımla İstanbul'a dönüş yaptığını duyurmuş, Skopje-İstanbul biletini Instagram hesabından paylaşmıştı.
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