10 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Eljif Elmas, İstanbul'a geldi

Eljif Elmas İstanbul'a geldi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 Giriş Tarihi: 10.07.2019

'nin Makedon futbolcusu , sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için 'a geldi.

Türk Hava Yolları uçağıyla 'a gelen Eljif, burada basın mensuplarıyla sohbet etti.

Transferiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Eljif, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım." ifadesini kullandı.

'ın adı transferde birçok Avrupa kulübüyle anılıyor.



SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Eljif Elmas, bu sabah yaptığı paylaşımla İstanbul'a dönüş yaptığını duyurmuş, Skopje-İstanbul biletini Instagram hesabından paylaşmıştı.

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