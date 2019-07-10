10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Bu daha yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şova devam! İşte gelmesi beklenenler
Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istediği oyuncuların henüz yarısını getirmiş... Sarı-Lacivertliler, 'atan ve tutan' kısmını, kampa yetiştirmeyi başardı. Golcü Vedat Muriç ve genç kaleci Altay Bayındır'ın transferi, taraftara da umut verdi. Orta saha için 1 yıllık sözleşme imzalanan Emre Belözoğlu ve Allahyar ile daha önceden anlaşma sağlanmıştı. Emre de Yanal'ın olmazsa olmazlarından... Odaklarımız, şimdi diğer isimlerde... İşte detaylar ve sıradaki bombalar...
Giriş Tarihi: 10.07.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 10:17
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