10 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Bu daha yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şova devam! İşte gelmesi beklenenler

Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istediği oyuncuların henüz yarısını getirmiş... Sarı-Lacivertliler, 'atan ve tutan' kısmını, kampa yetiştirmeyi başardı. Golcü Vedat Muriç ve genç kaleci Altay Bayındır'ın transferi, taraftara da umut verdi. Orta saha için 1 yıllık sözleşme imzalanan Emre Belözoğlu ve Allahyar ile daha önceden anlaşma sağlanmıştı. Emre de Yanal'ın olmazsa olmazlarından... Odaklarımız, şimdi diğer isimlerde... İşte detaylar ve sıradaki bombalar...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 10:17
  • 1
  • 15
Bu daha yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şova devam! İşte gelmesi beklenenler

Ersun Yanal'ın listesindeki gözdeleri bir bir gelmeye başladı. O gözdelerden Kruse, Muriç, Altay geldi.

  • 2
  • 15
Bu daha yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şova devam! İşte gelmesi beklenenler

İşte beklenen diğer futbolcular ve 2020 Fenerbahçe modeli...

  • 3
  • 15
Bu daha yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şova devam! İşte gelmesi beklenenler

İlk olarak Başakşehir'den de beklenen 3 isim var...

  • 4
  • 15
Bu daha yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şova devam! İşte gelmesi beklenenler

İrfan Can Kahveci, Mert Günok ve Mahmut Tekdemir popülaritesini kaybetse de hala listede.

  • 5
  • 15
Bu daha yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şova devam! İşte gelmesi beklenenler

Mert Günok'un gelmesi halinde, Volkan Demirel'le yola devam edilmeyecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör