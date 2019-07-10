Bu daha yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şova devam! İşte gelmesi beklenenler

Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istediği oyuncuların henüz yarısını getirmiş... Sarı-Lacivertliler, 'atan ve tutan' kısmını, kampa yetiştirmeyi başardı. Golcü Vedat Muriç ve genç kaleci Altay Bayındır'ın transferi, taraftara da umut verdi. Orta saha için 1 yıllık sözleşme imzalanan Emre Belözoğlu ve Allahyar ile daha önceden anlaşma sağlanmıştı. Emre de Yanal'ın olmazsa olmazlarından... Odaklarımız, şimdi diğer isimlerde... İşte detaylar ve sıradaki bombalar...