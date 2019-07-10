10 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Okan Turp ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'de bir imza daha!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Kulübü, futbol altyapısından yetiştirdiği ile sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu savunma oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Genç futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz." denildi.

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