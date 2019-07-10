10 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de

Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Kulübü, altyapısından yetiştirdiği ve geçen sezon Ümraniyespor'a gönderdiği 'nı yeniden kadrosuna kattı.

Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından 'nın 'ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yasir Subaşı, geçen sezon Ümraniyespor'da 14'ü lig, 10'u olmak üzere 24 karşılaşmada forma giydi.

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