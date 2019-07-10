10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Sarı-lacivertli formayı 4 yıl aradan sonra yeniden giyen Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarıyla salonda yapılan kuvvet çalışmasına katıldı.
Emre Belözoğlu idmana çıktı
Giriş Tarihi: 10.07.2019
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu sabah idmanına çıktı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Sarı-lacivertli formayı 4 yıl aradan sonra yeniden giyen Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarıyla salonda yapılan kuvvet çalışmasına katıldı.
Öte yandan, ülkesinin milli takımında yer alan ve sonrasında izinli sayılan Sloven futbolcu Miha Zajc da takımın kampına katıldı.
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