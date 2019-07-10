10 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu idmana çıktı

Emre Belözoğlu idmana çıktı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarını 'nin Kaynaşlı ilçesindeki 'nda sürdüren 'de, sabah idmanına çıktı.

Teknik direktör yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Sarı-lacivertli formayı 4 yıl aradan sonra yeniden giyen , takım arkadaşlarıyla salonda yapılan kuvvet çalışmasına katıldı.

Öte yandan, ülkesinin milli takımında yer alan ve sonrasında izinli sayılan Sloven futbolcu Miha Zajc da takımın kampına katıldı.

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