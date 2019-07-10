Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinde sona geldi

Spot Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuyu 3.5 milyon Euro + Alper Potuk ve Yasir Subaşı transferiyle bitiriyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 12:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





