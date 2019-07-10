10 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'da dört basketbolcu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de 4 ayrılık! Açıklandı...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çeken , , , Ahmet ve ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Beko 4 oyuncusuyla yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada yeni sezonda , , Ahmet ve 'in kadroda yer almayacağı belirtildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko , 2019-2020 sezonu kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında; ekibimizin kadrosunda, bu sezon sonunda sözleşmeleri sona eren Erick Green ve Barış Hersek'in yanı sıra, sözleşmelerindeki önümüzdeki sezona ilişkin uzatma opsiyonları kullanılmayan Yordan Minchev ve Duran yer almayacaktır. Fenerbahçe formasına dört sezon boyunca hizmet eden ve bu süreçte elde edilen birçok önemli başarıda katkısı bulunan Barış Hersek'e; ekibimize geçtiğimiz sezon dahil olan ve kısa oyuncu rotasyonunda en değerli parçalarımızdan biri haline gelen Erick Green'e; altyapımızdan yetişen Ahmet Can Duran'a ve ekibimize genç yaşta dahil olan Yordan Minchev'e, Fenerbahçe Beko forması altında vermiş oldukları emekler için teşekkür eder; tüm sporcularımızın kariyerlerinde açılacak yeni sayfaların kendileri için hayırlı olmasını dileriz."

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