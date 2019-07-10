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Günün bombası Hasan Ali Kaldırım! Transferle ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Hasan Ali Kaldırım bombası patladı! Transferleri peş peşe açıklayan Fenerbahçe'de transferle ayrılıklar da bekleniyor... Bu isimlerden Eljif Elmas ve Jailson başı çekerken, Hasan Kaldırım da gelen ısrarlı teklif üzerine transferle ayrılık listesine girdi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 10.07.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 15:18
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