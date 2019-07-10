10 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe sis ve yağmur altında çalıştı

F.Bahçe sis ve yağmur altında çalıştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Fenerbahçeli futbolcular ’ndaki çalışmalarına sis ve yağmur altında devam etti.

'in hazırlıklarını Düzce Tesisleri'nde sürdüren çalışmalarını sis ve yağmur altında yaptı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından teknik koordinasyon idmanı yapan futbolcular daha sonra antrenmanın basına açık son bölümünde ise pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın sabah 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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