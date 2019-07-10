10 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıktı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı çalıştı.

Giriş Tarihi: 10.07.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 16:29
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını, yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıktı

Salonda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kuvvet, denge ve sakatlık önleyici çalışmalar yaptı.

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıktı

19 yaş altı takımı ile koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmaya, kampa dün gece katılan Emre Belözoğlu, yeni transferler Vedat Muric ve Altay Bayındır da katıldı.

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıktı

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıktı
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