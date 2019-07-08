Vedat Muriç zaferi

Ezeli rakibi ile girdiği transfer yarışını kazanan Kanarya, Kosovalı forveti 4 yıllığına renklerine bağladı. Yeni hücum hattı Kruse&Muriç’ten oluşacak.

Vedat Muriç savaşında son gülen Fenerbahçe oldu... Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Kosovalı golcüyü 4 yıllığına renklerine bağladı. Başkan vekili Semih Özsoy, Galatasaray 'ın da talip olduğu Muriç ve menajeri Haluk Canatar ile önceki gün bir araya gelip, ibreyi Kadıköy 'e çevirmişti. Dün kulüp binasına gelen menajer Haluk Canatar ile yapılan görüşmede kesin anlaşma sağlanıp, imzalar atıldı. Çaykur Rizespor 'a paranın yanı sıra 4 oyuncu verileceği belirtildi.İkisi kiralık, ikisi bonservisiyle verilecek oyunculardan birisi Oğuz Kağan. Diğerleri Rize'nin futbolcularla yapacağı görüşmelerin ardından kesinleşecek. Para ise 3.5 milyon euro'dan az olmayacak. Sağlık kontrolünden geçirilen Vedat'ın bugün Topuk Yaylası 'na giderek, takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu, transferin ardından sosyal medyada, "Biz ne dersek o olur.. #Biz Fenerbahçeyiz VEDAT MURİÇ" yazarak, Galatasaray'a taş attı.

ÖNCE ALEV, SONRA ViDEO



Sarı lacivertliler dün saat 13.53'te resmi twitter hesabından önce alev emojisi paylaşıp transferin müjdesini verdi. Yaklaşık bir saat sonra ise Vedat Muriç için hoş geldin videosu yayınlandı: "Biz Fenerbahçeyiz. Ait olunacak en güzel yer giyilecek en güzel forma. Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin! Vedat Muriç."