08 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Vedat Muriç zaferi

Vedat Muriç zaferi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.07.2019

Ezeli rakibi ile girdiği yarışını kazanan Kanarya, Kosovalı forveti 4 yıllığına renklerine bağladı. Yeni hücum hattı Kruse&Muriç’ten oluşacak.

savaşında son gülen Fenerbahçe oldu... Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Kosovalı golcüyü 4 yıllığına renklerine bağladı. Başkan vekili Semih Özsoy, 'ın da talip olduğu Muriç ve menajeri ile önceki gün bir araya gelip, ibreyi 'e çevirmişti. Dün kulüp binasına gelen menajer Haluk Canatar ile yapılan görüşmede kesin anlaşma sağlanıp, imzalar atıldı. 'a paranın yanı sıra 4 oyuncu verileceği belirtildi.

ASLAN'A TAŞ: NE DERSEK O OLUR!

İkisi kiralık, ikisi bonservisiyle verilecek oyunculardan birisi Oğuz Kağan. Diğerleri Rize'nin futbolcularla yapacağı görüşmelerin ardından kesinleşecek. Para ise 3.5 milyon euro'dan az olmayacak. Sağlık kontrolünden geçirilen Vedat'ın bugün 'na giderek, takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu, transferin ardından sosyal medyada, "Biz ne dersek o olur.. #Biz VEDAT MURİÇ" yazarak, Galatasaray'a taş attı.
Eski hocası Vedat Muriç'i anlattı

ÖNCE ALEV, SONRA ViDEO

Sarı lacivertliler dün saat 13.53'te resmi twitter hesabından önce alev emojisi paylaşıp transferin müjdesini verdi. Yaklaşık bir saat sonra ise Vedat Muriç için hoş geldin videosu yayınlandı: "Biz Fenerbahçeyiz. Ait olunacak en güzel yer giyilecek en güzel forma. 'nin en büyük ailesine hoş geldin! Vedat Muriç."

Fenerbahçe Vedat Muriç transferini böyle duyurdu!

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