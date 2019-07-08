08 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kolarov sağlık kontrolünden geçti!

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.07.2019

'nin listesinde bulunan Aleksander , Roma'da takım arkadaşlarıyla birlikte sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-Lacivertlilerin, 'ın mutlaka takımda görmek istediği 'un transferi için görüşmeleri sürdürdüğü biliniyor.

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