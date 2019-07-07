07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe Vedat Muriç transferini böyle duyurdu!

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Vedat Muriç Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.  Sarı lacivertliler Vedat Muriç transferini bu video ile duyurdu.
07.07.2019

Vedat Muriç Fenerbahçe'de!

Vedat Muriç Fenerbahçe'de! Vedat Muriç Fenerbahçe'de! 07.07.2019
Angelovski'den Eljif Elmas yorumu Angelovski'den Eljif Elmas yorumu 07.07.2019
Altay konusunda Fenerbahçe ile anlaştık "Altay konusunda Fenerbahçe ile anlaştık" 07.07.2019
Haluk Canatar: Muriç şu anda hiçbir kulüple anlaşmadı Haluk Canatar: "Muriç şu anda hiçbir kulüple anlaşmadı" 06.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ersun Yanal çıldırdı! İşte kendini tokatladığı anlar... Ersun Yanal çıldırdı! İşte kendini tokatladığı anlar... 06.07.2019
Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması 06.07.2019
Vedat Muriç Fenerbahçe yolunda! Vedat Muriç Fenerbahçe yolunda! 06.07.2019
Alexsandar Kolarov'da işlem tamam Alexsandar Kolarov'da işlem tamam 06.07.2019
Fenerbahçe Kolarov'u bitirdi Fenerbahçe Kolarov'u bitirdi 05.07.2019
Kruse: İlk hedefim 4. yıldız Kruse: "İlk hedefim 4. yıldız" 05.07.2019
West Ham'ın Hasan Ali ısrarı West Ham'ın Hasan Ali ısrarı 05.07.2019
Garry Rodrigues Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Fenerbahçe'de 04.07.2019
Fenerbahçe transferi bitirdi! Canlı yayında... Fenerbahçe transferi bitirdi! Canlı yayında... 04.07.2019
Max Kruse açıkladı! İtalyan kahvesi mi Türk çayı mı? Max Kruse açıkladı! İtalyan kahvesi mi Türk çayı mı? 04.07.2019
Topuk Yaylası'ndan çok özel görüntüler Topuk Yaylası'ndan çok özel görüntüler 04.07.2019
Vedat Muriç hangi takıma gidecek? Vedat Muriç hangi takıma gidecek? 03.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi Fenerbahçeli görüntüleri çıktı!
Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!
Fatih Terim'in "Oğlum" dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı!
Fenerbahçe Muriç'ten sonra o ismi de bitiriyor! İşte bonservis bedeli
Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız oyuncu geri dönüyor
Diagne'nin yeni rotası belli oldu! Görüşmeler başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör