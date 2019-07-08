08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Yolcular aprona!
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Transferde gaza basan Fenerbahçe, 3 oyuncusunu da satmak üzere... Eljif, Zajc ve Jailson için pazarlıklar sürüyor. 25 milyon euro gelir bekleniyor.
UEFA Yargı Dairesi'nin FFP konusunda vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe, transferde sıkıntı yaşamamak için oyuncu satışı için çaba harcıyor. Gönderilmek istenen isimler Eljif Elmas, Zajc ve Jailson. Görüşmeler sürüyor. Eljif için en ciddi teklif Napoli'den geldi. Masadaki rakam 12 milyon euro. Pazarlığın devam ettiği bildirildi. Zajc ve Jailson için de Rus, İtalyan ve Arap takımları devrede... İki oyuncunun satışından da kasaya 13 milyon euro'ya yakın bir rakam girecek. Geçtiğimiz sezon Juliano, Josef ve Fernandao'nun satışından 25 milyon euro'luk kaynak oluşturan sportif direktör Comolli'nin yine aynı başarıyı sağlamak için büyük çaba harcadığı dile getirildi.
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