Eski hocası Vedat Muriç'i anlattı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i transfer etmesiyle ilgili eski hocası Giresunspor teknik direktörü Erkan Sözeri, A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe 10 numara karakterde bir oyuncu transfer etti" diyen Sözeri, "Son 4 senede güzel bir başarı hikayesi var. İlk çalıştığımızda 20 yaşındaydı. Şimdiki Vedat Muriç'le o zamanki arasında büyük fark var. Vedat Muriç'e güven verirseniz takıma çok büyük katkı sağlayacaktır. Gerçekten kendisini çok geliştirdi ve çok yetenekli bir oyuncu. Ayrıca çok da vefalı birisi" ifadelerini kullandı.