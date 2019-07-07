07 Temmuz 2019, Pazar

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Eski hocası Vedat Muriç'i anlattı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i transfer etmesiyle ilgili eski hocası Giresunspor teknik direktörü Erkan Sözeri, A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe 10 numara karakterde bir oyuncu transfer etti" diyen Sözeri, "Son 4 senede güzel bir başarı hikayesi var. İlk çalıştığımızda 20 yaşındaydı. Şimdiki Vedat Muriç'le o zamanki arasında büyük fark var. Vedat Muriç'e güven verirseniz takıma çok büyük katkı sağlayacaktır. Gerçekten kendisini çok geliştirdi ve çok yetenekli bir oyuncu. Ayrıca çok da vefalı birisi" ifadelerini kullandı.
07.07.2019

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