01 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kostas Sloukas, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladı!

F.Bahçe resmen açıkladı! 3 yıl uzattı...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 Giriş Tarihi: 01.07.2019

Beko, Yunan yıldızı ile yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Beko, 2015-2016 sezonundan bu yana sarı lacivertli formayı giyen oyun kurucu 'ın sözleşmesinin üç sezon daha uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir. Ailemize katıldığı günden bu yana, takımımızın elde ettiği tüm başarılarda önemli pay sahibi olan ve Avrupa'nın en değerli oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Kostas, son olarak 2018-2019 EuroLeague sezonunun en iyi beşinde Jan Vesely ile kendisine yer bulmuştu. Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Kostas Sloukas'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

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