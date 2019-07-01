01 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

John Obi Trabzonspor'un 130. yabancısı oldu

John Obi Trabzonspor'un 130. yabancısı oldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.07.2019

'un yeni transferi Mikel, bordo-mavili kulübün 130.yabancı oyuncusu oldu.

Bordo-mavili kulüp 52 yıllık tarihinde 130 transferi gerçekleştirdi. 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini yapan bordo-mavili ekip, tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a imza attırarak gerçekleştirmişti. , Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin de altıncı yabancı transferi oldu. Bordo-mavili yönetim daha önce Vahid Amir, Majid Hossein, , , Ekunban'nı etmişti.

BREZİLYALILAR İLK SIRADA
Trabzonspor'da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalıların fazlalığı dikkat çekiyor. ülkesinden bugüne kadar tam 12 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz temsilcisi, Belçika'dan 8, Polonya ve Slovakya'dan 7'şer, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, 'dan 5 oyuncu renklerine bağladı. Trabzonspor, Ukrayna, , Arjantin ve Çek Cumhuriyetin'den 4'er, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun, Almanya, Senegal, Kolombiya'dan 3'er, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Hollanda,Karadağ, ve 'dan 2'şer, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Rusya, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika ve Togo'dan 1'er futbolcu transfer etti.

GÜNCEL KADRODA YABANCI SAYISI 10 OLDU
Trabzonspor, John Obi, transferiyle takımdaki yabancı sayısını 10 oldu. Arjantin'den Sosa, Senegal'den Zargo Toure, Gana'dan Ekuban, Nijerya'dan Onazi ve Anthony Nwakaeme, Portekiz'den Pereira, Çekya'dan Novak, İran'dan ve Hosseini bordo-mavili takımın bünyesinde yer alan yabancı isimler oldu.

NİJERYA'DAN 5 OYUNCU
Trabzonspor John Obi transferiyle birlikte bugüne kadar Nijerya'dan 5 oyuncu kadrosuna kattı. Bordo-mavili takımda Augustine James ve Isaac Promise daha önceki sezonlarda forma giyerken Onazi, Nwakaeme ve John Obi mevcut kadroda yer alan isimler oldu.
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