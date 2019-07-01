01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi!

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde ilk olarak Max Kruse'ye imza attırdı. Yıldız futbolcu üç sezon çubuklu formayı terletecek. Aynı zamanda profesyone poker oyuncusu da olan Kruse, Fenerbahçe ile olan sözleşmesine bu konuyla ilgili madde ekletti. İşte Kruse'nin sözleşme şartları...

Giriş Tarihi: 01.07.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 10:35
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Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi!

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde transfer bombasını patlattı...

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Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi!

Alman forvet Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

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Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi!

Kruse'nin sözleşme detayları da ortaya çıkmaya başladı.

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Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi!

Max Kruse'nin kazanacağı paranın yanı sıra sözleşmesine özel maddeler de koydurduğu öğrenildi.

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Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi!

Profesyonel poker oyuncusu da olan ve bu tutkusu ile sıkça eleştirilen Alman futbolcunun anlaşmasında bu konuyla ilgili madde olduğu öğrenildi.

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