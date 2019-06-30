Fenerbahçe'ye transfer şoku! Aleksandar Kolarov...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sil baştan bir kadro hazırlığında olan sarı-lacivertliler ilk olarak Murat Sağlam ve Kruse transferlerini bitirmiş, Emre Belözoğlu ve Aleksandar Kolarov ile de prensip anlaşmasına varmıştı. Kolarov'a imza attırmak için gün sayan Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 30.06.2019 18:26 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 18:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





