30 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Aleksandar Kolarov...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sil baştan bir kadro hazırlığında olan sarı-lacivertliler ilk olarak Murat Sağlam ve Kruse transferlerini bitirmiş, Emre Belözoğlu ve Aleksandar Kolarov ile de prensip anlaşmasına varmıştı. Kolarov'a imza attırmak için gün sayan Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 30.06.2019 18:26 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 18:27
  • 1
  • 17
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Aleksandar Kolarov...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk.

  • 2
  • 17
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Aleksandar Kolarov...

Fenerbahçe, iç ve dış transferde hareketli günler yaşıyor...

  • 3
  • 17
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Aleksandar Kolarov...

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapma peşindeydi.

  • 4
  • 17
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Aleksandar Kolarov...

Transferde Kruse ve Murat Sağlam'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Kolarov transferlerine de kesin gözüyle bkaılıyordu.

  • 5
  • 17
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Aleksandar Kolarov...

Aleksandar Kolarov'u transferinde Kanarya'ya kötü bir haber geldi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör