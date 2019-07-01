01 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Sturridge yüksek uçtu

Sturridge yüksek uçtu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.07.2019

'nin listesinde yer alan Daniel Sturridge için top İngiliz forvette...

Comolli'nin bonservisi elinde olan yıldıza son olarak yıllık 3 milyon euro teklif ettiği belirlendi. Sturridge'nin ise 4 milyon euro istediği gelen haberler arasında. 29 yaşındaki oyuncu teklifi kabul ederse alınacak, aksi halde ise bu transferden vazgeçilecek.

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