Sturridge yüksek uçtu

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Daniel Sturridge için top İngiliz forvette...

Comolli'nin bonservisi elinde olan yıldıza son olarak yıllık 3 milyon euro teklif ettiği belirlendi. Sturridge'nin ise 4 milyon euro istediği gelen haberler arasında. 29 yaşındaki oyuncu teklifi kabul ederse alınacak, aksi halde ise bu transferden vazgeçilecek.