01 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

F.Bahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarına bugün 'nde başlayacak olan 'de futbolcular, rutin sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli futbolcular, 2019-2020 sezonu öncesi Ulus'taki Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçirildi. Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sağlık kontrollerinde; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda kontrol ve muayeneler gerçekleştirildi. Sağlık kontrolleri, Takım Doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun denetim ve gözetiminde yapıldı" denildi.





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