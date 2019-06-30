Trabzonspor'a üç golcü birden!

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programında Trabzonspor'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Uzundurukan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Trabzonspor'da iki golcü imza aşamasında. Birisi PSV'de 102 maçta 44 gol 18 asist yapan Sloven golcü Tim Matavz. İkincisi ise Tigre forması giyen Fransız santrfor Andre-Pierre Gignac. Trabzonspor'un ayrıca Emmanuel Adebayor ile de söz kestiği söyleniyor. "