30 Haziran 2019, Pazar

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Trabzonspor'a üç golcü birden!

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programında Trabzonspor'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
30.06.2019

Uzundurukan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Trabzonspor'da iki golcü imza aşamasında. Birisi PSV'de 102 maçta 44 gol 18 asist yapan Sloven golcü Tim Matavz. İkincisi ise Tigre forması giyen Fransız santrfor Andre-Pierre Gignac. Trabzonspor'un ayrıca Emmanuel Adebayor ile de söz kestiği söyleniyor. "

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