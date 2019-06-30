30 Haziran 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı'nın keyfi yerinde

Yusuf Yazıcı'nın keyfi yerinde
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 Giriş Tarihi: 30.06.2019

sezonunun en gözde isimlerinden biri olan 'un genç yıldızı , tatilin keyfini yaşıyor.

A maçları sonrası ailesiyle birlikte tatile çıkan , sezonun yorgunluğunu atıyor. Başarılı oyuncunun, söylentilerinden uzak yaptığı tatilde paylaştığı fotoğraflardan da keyifli olduğu gözleniyor.

Son olarak tatilini geçirdiği bölgede cilde iyi geldiği söylenen çamurla yüzünü boyayan 'un yıldız futbolcusu, kendisine 'Yusufinho' lakabını taktı. Paylaştığı fotoğrafların açıklama kısmına, 'Yeni transfer Yusufirho' yazan Yazıcı, bir başka fotoğrafında ise, 'İnşallah idmanda yağmur yağmaz' diye espiri yaptı.

Yusuf Yazıcı'nın paylaştığı fotoğraflara taraftarlar da, "Brezilyalı olsaydın fiyatın 50 ila 100 milyon Euro arası olurdu" yorumlarında bulundu.

, ve 'dan birçok kulübün transfer listesinde olan Yusuf Yazıcı için gelen teklifleri yetersiz bulan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç oyuncunun takımda kalmasını istiyor.



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