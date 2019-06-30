30 Haziran 2019, Pazar
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Son olarak tatilini geçirdiği bölgede cilde iyi geldiği söylenen çamurla yüzünü boyayan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, kendisine 'Yusufinho' lakabını taktı. Paylaştığı fotoğrafların açıklama kısmına, 'Yeni transfer Yusufirho' yazan Yazıcı, bir başka fotoğrafında ise, 'İnşallah idmanda yağmur yağmaz' diye espiri yaptı.
Yusuf Yazıcı'nın paylaştığı fotoğraflara taraftarlar da, "Brezilyalı olsaydın fiyatın 50 ila 100 milyon Euro arası olurdu" yorumlarında bulundu.
Fransa, Almanya ve İtalya'dan birçok kulübün transfer listesinde olan Yusuf Yazıcı için gelen teklifleri yetersiz bulan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç oyuncunun takımda kalmasını istiyor.
Yusuf Yazıcı'nın keyfi yerinde
Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 Giriş Tarihi: 30.06.2019
Transfer sezonunun en gözde isimlerinden biri olan Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, tatilin keyfini yaşıyor.
A Milli Takım maçları sonrası ailesiyle birlikte tatile çıkan Yusuf Yazıcı, sezonun yorgunluğunu atıyor. Başarılı oyuncunun, transfer söylentilerinden uzak yaptığı tatilde paylaştığı fotoğraflardan da keyifli olduğu gözleniyor.
Son olarak tatilini geçirdiği bölgede cilde iyi geldiği söylenen çamurla yüzünü boyayan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, kendisine 'Yusufinho' lakabını taktı. Paylaştığı fotoğrafların açıklama kısmına, 'Yeni transfer Yusufirho' yazan Yazıcı, bir başka fotoğrafında ise, 'İnşallah idmanda yağmur yağmaz' diye espiri yaptı.
Yusuf Yazıcı'nın paylaştığı fotoğraflara taraftarlar da, "Brezilyalı olsaydın fiyatın 50 ila 100 milyon Euro arası olurdu" yorumlarında bulundu.
Fransa, Almanya ve İtalya'dan birçok kulübün transfer listesinde olan Yusuf Yazıcı için gelen teklifleri yetersiz bulan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç oyuncunun takımda kalmasını istiyor.
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