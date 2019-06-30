30 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, sezon hazırlıklarına yarın başlıyor

Fenerbahçe sezon hazırlıklarına yarın başlıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.06.2019

Futbol Takımı, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Geride kalan sezonda 'i 6. sırada bitirerek taraftarlarını üzen sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını yarın teknik direktör yönetiminde 'nde saat 19.00'da yapacak.

Sarı-lacivertli futbolcular, salı ve çarşamba günü ise sağlık testlerinden geçecek.

Fenerbahçe, 3 Temmuz Çarşamba günü kamp çalışmaları için 'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Burada 13 Temmuz'a kadar kamp yapacak sarı-lacivertliler, daha sonra 'da çalışacak. 21-25 Temmuz'da kampında iki hazırlık maçı oynayacak sarı-lacivertliler, 30-31 Temmuz'da ise 'daki Audi Kupası'nda maçlara çıkacak.

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