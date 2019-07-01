01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Vedat Muriç'te kritik gün
Giriş Tarihi: 01.07.2019
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Vedat Muriç'in transferi bu hafta netleşecek.
Başkan Ali Koç, bugün Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile görüşerek Fenerbahçe'nin yeni teklifini iletecek. Galatasaray'ın da talip olduğu golcü oyuncu için son kararı Karadeniz ekibi verecek. Geçen sezon ligde 17 gol atan 25 yaşındaki Muriç'in iki kulüpten birisine transfer olması bekleniyor.
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