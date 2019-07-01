01 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Vedat Muriç'te kritik gün

Vedat Muriç'te kritik gün
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.07.2019

ile 'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Vedat Muriç'in transferi bu hafta netleşecek.

Başkan , bugün Başkanı Hasan ile görüşerek 'nin yeni teklifini iletecek. 'ın da talip olduğu golcü oyuncu için son kararı Karadeniz ekibi verecek. Geçen sezon ligde 17 gol atan 25 yaşındaki Muriç'in iki kulüpten birisine olması bekleniyor.
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