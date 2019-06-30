30 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den dünya yıldızına kiralama teklifi!
Gelecek sezon için iddialı kadro kurma çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, transferde bombaları ardı ardına patlatmayı planlıyor. İlk olarak golcü futbolcu Max Kruse'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekip gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Giriş Tarihi: 30.06.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 11:09
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