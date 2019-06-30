30 Haziran 2019, Pazar
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Isla İtalya'ya gidebilir
Giriş Tarihi: 30.06.2019
Copa America'da mücadale eden Isla'nın menajerinden transfer açıklaması geldi.
Sağ bekin İtalya'ya dönebileceğini belirten menajer "Geçmişte Fiorentina ile görüşmüştük ancak gerçekleşmemişti. Şimdi F.Bahçe'nin futbolcusu ama her şey değişebilir" dedi.
BERKE ÖZER 'DEVAM' DEDİ
Genç kaleci Berke Özer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gelecek sezon da takımda olacağının sinyalini verdi. U-21 takımında forma giydiği maçlardan oluşan bir kolaj video yayınlayan Berke "2019-2020 Yükleniyor" yazdı; takımda kalacağını ima etti.
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