30 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Isla İtalya'ya gidebilir

Isla İtalya'ya gidebilir
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.06.2019

Copa America'da mücadale eden Isla'nın menajerinden transfer açıklaması geldi.

Sağ bekin 'ya dönebileceğini belirten menajer "Geçmişte Fiorentina ile görüşmüştük ancak gerçekleşmemişti. Şimdi F.Bahçe'nin futbolcusu ama her şey değişebilir" dedi.

BERKE ÖZER 'DEVAM' DEDİ

Genç kaleci , sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gelecek sezon da takımda olacağının sinyalini verdi. U-21 takımında forma giydiği maçlardan oluşan bir kolaj video yayınlayan Berke "2019-2020 Yükleniyor" yazdı; takımda kalacağını ima etti.

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