Ünlü muhabir Max Kruse'yi anlattı! İşte transferin perde arkası ve bilinmeyenleri...

Fenerbahçe belki de 'yılın transferini' Kruse ile gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu üç yıl 'çubuklu'yu terletecek. RTL muhabiri Thomas Wagner, Kruse transferinin perde arkasını anlattı. İşte o hikaye ve Kruse'nin bilinmeyenleri...