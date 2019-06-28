28 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Lucas Lima: "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım "

Yıldız isim açıkladı: Sadece F.Bahçe'de oynarım
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 Giriş Tarihi: 28.06.2019

Geçen sezon ligde yaşanan olumsuzluklardan sonra bu sezona şampiyonluk parolasıyla girmek için kadrosunu güçlendirmek isteyen 'de prensip anlaşması sağlanan , "Alex'ten dolayı 'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" dedi.

Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla girmek için kadrosunu güçlendirmek isteyen ve yapılacak yıldız transferleriyle taraftarını mutlu etmeyi amaçlayan 'de prensip anlaşması sağlanan , "Alex'ten dolayı Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" dedi.

Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras forması giyen ve 2022 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan Lima için Fenerbahçe'nin şartları zorlaması ve yıldız oyuncuyu kadroya katması bekleniyor.

Son yıllarda her transfer sezonunda sarı lacivertli takım ile anılan Lima için Fenerbahçe Yönetimi'nin ısrarcı olduğu belirtilirken, Brezilyalı yıldız da 'a gelmek istiyor.

Efsane isim haline gelen Alex'in de etkisiyle Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilen Lucas Lima, menajerler aracılığıyla yaptığı açıklamada "Fenerbahçe 'nin en büyük kulübü ve Brezilyalı futbolcular hem takımda çok seviliyor hem de çok başarılı oldular. Alex'ten dolayı Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" açıklamasında bulundu.

Lima'nın Palmeiras'tan kiralanacağı ve satın alma opsiyonu ile sözleşme yapılacağı belirtilirken, Lima için istenen kiralık ücretin 2 milyon euro olduğu , piyasa değerenin ise 8 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Lima'nın ise yıllık 3 ile 4 milyon euro arasında bir rakama forma giyebileceği belirtiliyor.

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