28 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'den heyecanlandıran paylaşım

F.Bahçe'den heyecanlandıran paylaşım
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 Giriş Tarihi: 28.06.2019

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden 'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe  hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarları heyecanlandırdı.

, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarları arasında "yeni bir transfer mi geliyor?" heyecanını başlattı.

İşte Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı

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