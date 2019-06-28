Son dakika: Fenerbahçe'den heyecanlandıran paylaşım

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarları arasında "yeni bir transfer mi geliyor?" heyecanını başlattı.

İşte Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı