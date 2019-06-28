28 Haziran 2019, Cuma

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Başakaşehirli oyuncudan transfer çıkışı! "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum!" | Son dakika transfer haberleri...

Spor Toto Süper Lig'de sezona damga vuracak transfer harekatı... Son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanırken transferin hareketli ancak resmi anlamda durağan takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişme... Medipol Başakşehir'in başarılı yıldızına talip olan sarı lacivertliler, olumsuz yanıt almıştı ancak oyuncu Başakşehir yetkililerine "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" diye patlayınca işler değişti ve Turuncu-Lacivertliler'in inadı kırıldı. İşte ligin son transfer bombası!

Giriş Tarihi: 28.06.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 14:24
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Başakaşehirli oyuncudan transfer çıkışı! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum! | Son dakika transfer haberleri...

Geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de yönetim oyuncu seçimi konusunda çok dikkatli davranıyor...

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Başakaşehirli oyuncudan transfer çıkışı! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum! | Son dakika transfer haberleri...

Nitekim geride bırakılan sezonun başında gelen oyuncuların bir çoğu hüsran yaratmıştı.

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Başakaşehirli oyuncudan transfer çıkışı! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum! | Son dakika transfer haberleri...

Bir yandan Comolli oyuncu taramasına dünyanın dört bir yanından devam ederken diğer yandan Ersun Yanal'ın da listesi şekilleniyor.

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Başakaşehirli oyuncudan transfer çıkışı! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum! | Son dakika transfer haberleri...

Transferde olmazsa olmazlarını belirleyen Yanal, kadrosunu geniş ve başarılı isimlerden oluşturmak için yönetimi baskılıyor.

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Başakaşehirli oyuncudan transfer çıkışı! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum! | Son dakika transfer haberleri...

Öte yandan UEFA'dan gelecek kararı bekleyen sarı lacivertli kurmaylar, prensip anlaşmalarına vardığı oyuncuları, UEFA'dan olumlu dönüş geldiği takdirde bir bir açıklayacak

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