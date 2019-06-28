28 Haziran 2019, Cuma
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Başakaşehirli oyuncudan transfer çıkışı! "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum!" | Son dakika transfer haberleri...
Spor Toto Süper Lig'de sezona damga vuracak transfer harekatı... Son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanırken transferin hareketli ancak resmi anlamda durağan takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişme... Medipol Başakşehir'in başarılı yıldızına talip olan sarı lacivertliler, olumsuz yanıt almıştı ancak oyuncu Başakşehir yetkililerine "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" diye patlayınca işler değişti ve Turuncu-Lacivertliler'in inadı kırıldı. İşte ligin son transfer bombası!
Giriş Tarihi: 28.06.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 14:24
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