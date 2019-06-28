28 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe efsanelerinden Şükrü Birand hayatını kaybetti! Şükrü Birand kimdir?

Fenerbahçe efsanesi hayatını kaybetti!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 Giriş Tarihi: 28.06.2019

'nin ve efsane futbolcularından Şükrü Birand hayatını kaybetti.? Birand, 23 Mayıs'ta kalp krizi geçirmiş ve kalbine iki stent ile pil takılmıştı. Efsane sporcunun yaşamı ve kariyerine dair araştırmalar da yapılıyor... Birant'a dair önemli bilgiler de haberimizde...

Son dakika haberine göre; ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden Şükrü Birand hayatını kaybetti. Birand'ın yaşamına dair araştırmalar da merak ediliyor... Efsane sporcuyla ilgili bilgiler haberimizde...

ve Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi, mayıs ayında yoğun bakımına kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Birand,1964'ten 1974'e kadar Fenerbahçe defansında görev yapmıştır.

Fenerbahçe de alınan vefat haberi sonrası kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı:

10 yıl boyunca formamızı giyen 4478 numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz eski milli futbolcumuz Şükrü Birand'ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Mekanı cennet olsun.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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